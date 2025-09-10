1 órája
Záróvonalon előzött a sofőr a 82-es főúton – komoly büntetés lett a vége (videó)
A rendőrök a napokban tetten értek egy sofőrt a 82-es számú főúton, aki figyelmen kívül hagyta a szabályokat, és a záróvonalat átlépve előzött. A szabályszegésért pénzbírság és büntetőpont járt.
Szabálytalan előzés: Az utakon gyakran látni kockázatos manővereket, amelyek nemcsak a szabályok megszegését jelentik, hanem közvetlen életveszélyt is hordoznak. A rendőrség legutóbb a 82-es főút egyik szakaszán állította meg azt az autóst, aki a záróvonalat átlépve kezdett előzésbe. A felelőtlen döntés komoly következményekkel járt: a sofőrt pénzbírsággal és büntetőpontokkal sújtották – írta a Veszprém vármegyei rendőrség.
Szabálytalan előzés – súlyos következményekkel
A közlekedési szabályok betartása nem véletlenül fontos: a záróvonal és a tiltó táblák éppen azért vannak felfestve és kihelyezve, hogy megakadályozzák a balesetveszélyes helyzeteket. Egy rossz pillanatban megkezdett előzés akár frontális ütközéshez is vezethet, amelynek tragikus kimenetele lehet.
A rendőrség a felvételt is nyilvánosságra hozta, hogy felhívja a figyelmet: soha ne kezdj előzésbe a záróvonal ellenére, és mindig csak akkor indítsd el a manővert, ha biztos vagy abban, hogy biztonsággal be tudod fejezni. A hatóságok továbbra is kiemelten ellenőrzik a főutakon közlekedőket, hiszen az ilyen szabálysértések nemcsak a sofőrre, hanem minden közlekedőre veszélyt jelentenek.
