szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadak az úton

23 perce

Ezért vezess óvatosan: durva képek vadbalesetekben ripityára tört autókról (+ galéria)

Címkék#vadbalesetek#rendőrség#szarvas

A múlt hét sem telt el vadbalesetek nélkül. Fokozott óvatossággal vezessünk az utakon, ugyanis a a szarvasok párzási időszaka is elkezdődött!

Szilas Lilla

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebool-oldalán osztott meg képeket két autóról, melyek közül az egyik a 82-es számú főúton, a másik pedig a 72-es számú főúton ütött el szarvast. 

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebool-oldalán osztott meg képeket két autóról, melyek szarvassal ütköztek
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg képeket két autóról, melyek szarvassal ütköztek
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A szarvasok párzási időszakban még kiszámíthatatlanabbul viselkedhetnek, akár hirtelen, minden előjel nélkül ugorhatnak ki az úttestre, az éppen ott közeledő járművek elé. 

Hogyan kerüld el a szarvasokkal való ütközést?

A Veszprém vármegyei rendőrség az alábbi tanácsokat adta a közlekedőknek:

  • A megszokottnál lassabban közlekedj!
  • Folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát!
  • Ha vadat látsz, azonnal lassíts! 
  • Ha egy őzet vagy szarvast láttál, számíts többre is! Általában ezek az állatok csoportokba verődnek.
  • Ha hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsid elé, vészfékezz, adj hangjelzést, de ne rántsd félre a kormányt, még ha így el is ütöd az állatot! 

Durva képek vadbalesetekben ripityára tört autókról

Fotók: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu