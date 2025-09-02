Ezért vezess óvatosan: durva képek vadbalesetekben ripityára tört autókról (+ galéria)

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebool-oldalán osztott meg képeket két autóról, melyek közül az egyik a 82-es számú főúton, a másik pedig a 72-es számú főúton ütött el szarvast.

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A szarvasok párzási időszakban még kiszámíthatatlanabbul viselkedhetnek, akár hirtelen, minden előjel nélkül ugorhatnak ki az úttestre, az éppen ott közeledő járművek elé.

Hogyan kerüld el a szarvasokkal való ütközést?

A Veszprém vármegyei rendőrség az alábbi tanácsokat adta a közlekedőknek: