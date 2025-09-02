Vadak az úton
Ezért vezess óvatosan: durva képek vadbalesetekben ripityára tört autókról (+ galéria)
A múlt hét sem telt el vadbalesetek nélkül. Fokozott óvatossággal vezessünk az utakon, ugyanis a a szarvasok párzási időszaka is elkezdődött!
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebool-oldalán osztott meg képeket két autóról, melyek közül az egyik a 82-es számú főúton, a másik pedig a 72-es számú főúton ütött el szarvast.
A szarvasok párzási időszakban még kiszámíthatatlanabbul viselkedhetnek, akár hirtelen, minden előjel nélkül ugorhatnak ki az úttestre, az éppen ott közeledő járművek elé.
Hogyan kerüld el a szarvasokkal való ütközést?
A Veszprém vármegyei rendőrség az alábbi tanácsokat adta a közlekedőknek:
- A megszokottnál lassabban közlekedj!
- Folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát!
- Ha vadat látsz, azonnal lassíts!
- Ha egy őzet vagy szarvast láttál, számíts többre is! Általában ezek az állatok csoportokba verődnek.
- Ha hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsid elé, vészfékezz, adj hangjelzést, de ne rántsd félre a kormányt, még ha így el is ütöd az állatot!
Durva képek vadbalesetekben ripityára tört autókrólFotók: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook
