Jól nézd meg az ország 6 legundorítóbb szörnyét, kisgyerekkel tették meg (+ galéria)

Amennyiben a bűncselekményt különösen súlyos körülmények között követik el, a büntetés akár húsz évig terjedő börtön is lehet. A paragrafus keménysége mutatja, hogy a jogalkotó szerint nincs súlyosabb támadás, mint a legvédtelenebbek ellen elkövetett erőszak. Ennek ellenére több magyar állampolgár ellen is elfogatóparancs van érvényben, akik pontosan ilyen bűncselekményekkel gyanúsíthatók. Nők és férfiak egyaránt szerepelnek a körözési listákon, köztük olyanok is, akiket már nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában, sőt a világ számos országában keresnek. Ezek az ügyek nem tűrnek halasztást, mert minden nap, amíg a gyanúsítottak szabadlábon vannak, újabb veszélyt jelenthet a társadalom legvédtelenebb tagjaira. Most mutatunk 6 olyan embert, akiket azért köröz a rendőrség, mert a megalapozott gyanú szerint szexuális erőszakot követtek el 12. életévét be nem töltött személy sérelmére.

Szexuális erőszak 12. életévét be nem töltött személy sérelmére: több embert is köröz a rendőrség

Forrás: police.hu

A nevek és ügyek közös nevezője, hogy mindannyian a Büntető Törvénykönyv 197. §-ába ütköző bűncselekménnyel gyanúsíthatók: tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal. A jogszabály szerint öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő, aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy végeztet.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2025 májusában adott ki európai elfogatóparancsot Pátkai Sándorné, születési nevén Csaba Marianna ellen. A Szekszárdi Törvényszék áprilisban rendelte el a körözést Bősze Mónika ügyében. Júliusban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vette célkeresztbe Tóth Csabát, míg a Székesfehérvári Járásbíróság már 2023-ban nemzetközi körözést adott ki Gregus Zoltán ellen. Idén februárban a Budai Központi Kerületi Bíróság döntött az európai elfogatóparancsról Zahorán-Széchényi Mátyás ügyében. Szintén súlyos vádak miatt keresik Lakatos István Józsefet, akinek ügyében a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023 őszén rendelt el elfogatóparancsot.