Nagy erőkkel keresi őket a rendőrség

1 órája

Gyermekek ellen követtek el szörnyű bűnt: őket körözi most a rendőrség (képek)

Címkék#körözés alatt álló személy#Magyarország#szexuális erőszak#körözés

A szexuális erőszak különösen súlyos bűncselekmény, amelynek esetében a jogszabályok szigorú büntetést írnak elő a 18. életévét be nem töltött sértettek ellen elkövetett cselekmények esetén. A Büntető Törvénykönyv 197. §-a szerint szexuális erőszakot követ el az, aki szexuális kényszerítést alkalmaz erőszakkal, élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel, vagy kihasználja a sértett védekezésre képtelen állapotát.

Titzl Vivien

A tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek ellen elkövetett szexuális erőszakért öt–tíz évig terjedő szabadságvesztés jár. Ha a cselekmény a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére történik, vagy az elkövető hozzátartozója, illetve hatalma alatt álló személy, a büntetés öt–tíz év közötti, súlyosabb esetekben pedig öt–húsz év lehet.

Szexuális erőszak miatt körözött bűnözők: hazai és nemzetközi példák
Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

A jogszabály továbbá kimondja, hogy aki elősegíti vagy könnyíti a szexuális erőszak elkövetését, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez a szigorú szabályozás a társadalom és a jogvédelmi szervek felelősségét hangsúlyozza, hiszen célja a legkisebb sértettek védelme.

A magyar hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik azokat a személyeket, akik ellen elfogatóparancs van érvényben szexuális erőszak miatt

Jelenleg több, különböző nemzetiségű és korú férfit köröznek Magyarországon, akiket a 18 év alatti személyek sérelmére elkövetett szexuális erőszak vádjával keresnek. 

A körözött személyek között szerepel többek között:

  •  Reijers Yurian Stephanus Charles (Leiden, Hollandia, 1971), 
  • Czuczu Márk (Jászberény, Magyarország, 1978), 
  • Biggs Carl Cheslyn (Cape Town, Dél-Afrika, 1989), 
  • Kovács Ferenc (Dombóvár, Magyarország, 1972),
  • Szeles Norbert (Miskolc, Magyarország, 2000). 

Továbbá nemzetközi elfogatóparancs alapján körözik:

  • Nemes Lászlót (Beregszász, Magyarország, 1969), 
  • Horváth Dánielt (Mezőtúr, Magyarország, 1999), 
  • Alikhel Awaz Gult (Baghlan, Afganisztán, 1996) 
  • és Menyoa Pierre-Pault (Yaoundé, Kamerun, 1992). A körözések mind a helyi, mind az európai jogi keretek között történtek, biztosítva ezzel az elkövetők felkutatását és a büntetőeljárások előkészítését. Reijers Yurian Stephanus Charlesról nem közöltek körözési fényképet. 

Gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények: itt a körözött pedofilok listája

Fotók: police.hu

A körözési eljárások során a rendőrségi szervek pontos adatokat közölnek a keresett személyekről, beleértve születési helyüket, dátumukat, állampolgárságukat, a körözés jogalapját, az elrendelő hatóságot és annak elérhetőségeit. A nyilvánosság bevonása, valamint a körözött személyek azonosításának lehetősége segíti a hatóságok munkáját és a társadalom biztonságának fenntartását.

A szexuális erőszak elleni küzdelem, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett cselekmények esetében, kiemelt prioritás a magyar jogrendszer számára. A büntetések szigorúsága és a körözési eljárások hatékonysága kulcsfontosságú a prevencióban és a bűnelkövetők felelősségre vonásában. A lakosság és a hatóságok együttműködése elengedhetetlen a gyermekek védelmében és a biztonságos társadalom fenntartásában.

 

 

