Gyermekek ellen követtek el szörnyű bűnt: őket körözi most a rendőrség (képek)
A szexuális erőszak különösen súlyos bűncselekmény, amelynek esetében a jogszabályok szigorú büntetést írnak elő a 18. életévét be nem töltött sértettek ellen elkövetett cselekmények esetén. A Büntető Törvénykönyv 197. §-a szerint szexuális erőszakot követ el az, aki szexuális kényszerítést alkalmaz erőszakkal, élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel, vagy kihasználja a sértett védekezésre képtelen állapotát.
A tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek ellen elkövetett szexuális erőszakért öt–tíz évig terjedő szabadságvesztés jár. Ha a cselekmény a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére történik, vagy az elkövető hozzátartozója, illetve hatalma alatt álló személy, a büntetés öt–tíz év közötti, súlyosabb esetekben pedig öt–húsz év lehet.
A jogszabály továbbá kimondja, hogy aki elősegíti vagy könnyíti a szexuális erőszak elkövetését, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez a szigorú szabályozás a társadalom és a jogvédelmi szervek felelősségét hangsúlyozza, hiszen célja a legkisebb sértettek védelme.
A magyar hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik azokat a személyeket, akik ellen elfogatóparancs van érvényben szexuális erőszak miatt
Jelenleg több, különböző nemzetiségű és korú férfit köröznek Magyarországon, akiket a 18 év alatti személyek sérelmére elkövetett szexuális erőszak vádjával keresnek.
A körözött személyek között szerepel többek között:
- Reijers Yurian Stephanus Charles (Leiden, Hollandia, 1971),
- Czuczu Márk (Jászberény, Magyarország, 1978),
- Biggs Carl Cheslyn (Cape Town, Dél-Afrika, 1989),
- Kovács Ferenc (Dombóvár, Magyarország, 1972),
- Szeles Norbert (Miskolc, Magyarország, 2000).
Továbbá nemzetközi elfogatóparancs alapján körözik:
- Nemes Lászlót (Beregszász, Magyarország, 1969),
- Horváth Dánielt (Mezőtúr, Magyarország, 1999),
- Alikhel Awaz Gult (Baghlan, Afganisztán, 1996)
- és Menyoa Pierre-Pault (Yaoundé, Kamerun, 1992). A körözések mind a helyi, mind az európai jogi keretek között történtek, biztosítva ezzel az elkövetők felkutatását és a büntetőeljárások előkészítését. Reijers Yurian Stephanus Charlesról nem közöltek körözési fényképet.
Gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények: itt a körözött pedofilok listájaFotók: police.hu
A körözési eljárások során a rendőrségi szervek pontos adatokat közölnek a keresett személyekről, beleértve születési helyüket, dátumukat, állampolgárságukat, a körözés jogalapját, az elrendelő hatóságot és annak elérhetőségeit. A nyilvánosság bevonása, valamint a körözött személyek azonosításának lehetősége segíti a hatóságok munkáját és a társadalom biztonságának fenntartását.
A szexuális erőszak elleni küzdelem, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett cselekmények esetében, kiemelt prioritás a magyar jogrendszer számára. A büntetések szigorúsága és a körözési eljárások hatékonysága kulcsfontosságú a prevencióban és a bűnelkövetők felelősségre vonásában. A lakosság és a hatóságok együttműködése elengedhetetlen a gyermekek védelmében és a biztonságos társadalom fenntartásában.
