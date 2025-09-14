Gyermekek ellen követtek el szörnyű bűnt: őket körözi most a rendőrség (képek)

A tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek ellen elkövetett szexuális erőszakért öt–tíz évig terjedő szabadságvesztés jár. Ha a cselekmény a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére történik, vagy az elkövető hozzátartozója, illetve hatalma alatt álló személy, a büntetés öt–tíz év közötti, súlyosabb esetekben pedig öt–húsz év lehet.

Szexuális erőszak miatt körözött bűnözők: hazai és nemzetközi példák

Forrás: police.hu

A jogszabály továbbá kimondja, hogy aki elősegíti vagy könnyíti a szexuális erőszak elkövetését, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez a szigorú szabályozás a társadalom és a jogvédelmi szervek felelősségét hangsúlyozza, hiszen célja a legkisebb sértettek védelme.

A magyar hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik azokat a személyeket, akik ellen elfogatóparancs van érvényben szexuális erőszak miatt

Jelenleg több, különböző nemzetiségű és korú férfit köröznek Magyarországon, akiket a 18 év alatti személyek sérelmére elkövetett szexuális erőszak vádjával keresnek.

A körözött személyek között szerepel többek között:

Reijers Yurian Stephanus Charles (Leiden, Hollandia, 1971),

Czuczu Márk (Jászberény, Magyarország, 1978),

Biggs Carl Cheslyn (Cape Town, Dél-Afrika, 1989),

Kovács Ferenc (Dombóvár, Magyarország, 1972),

Szeles Norbert (Miskolc, Magyarország, 2000).

Továbbá nemzetközi elfogatóparancs alapján körözik: