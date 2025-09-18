Megszúrtak egy nőt Veszprémben, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy eddig még ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt a veszprémi SÉF iskola mellett található Hostelben.

Megszúrtak egy nőt Veszprémben

Fotó: Facebook/Ezt láttam Veszprémben

Megszúrtak egy nőt, menőhelikopter jött érte

A körülmények még nem tisztázottak, több rendőri egység jelenleg is a helyszínre tart, hogy feltárják a támadás részleteit. Amint többet megtudnak az esettel kapcsolatban tájékoztatást ígértek.

Információink szerint a támadásban egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, mikor a mentőhelikopter kórházba szállította.