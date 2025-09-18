szeptember 18., csütörtök

Támadás

50 perce

Megszúrtak egy nőt Veszprémben, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#kórház#Hostelben#szúrás

Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban osztottak meg először képeket arról, hogy támadás történt a SÉF iskola mellette Hostelben.

Szilas Lilla

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy eddig még ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt a veszprémi SÉF iskola mellett található Hostelben.

Megszúrtak egy nőt Veszprémben
Fotó: Facebook/Ezt láttam Veszprémben

Megszúrtak egy nőt, menőhelikopter jött érte

A körülmények még nem tisztázottak, több rendőri egység jelenleg is a helyszínre tart, hogy feltárják a támadás részleteit. Amint többet megtudnak az esettel kapcsolatban tájékoztatást ígértek. 

Információink szerint a támadásban egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, mikor a mentőhelikopter kórházba szállította. 

 

 

