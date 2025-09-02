Rendőrök segítik a tanévkezdést (+ videó)

szeptember 2., kedd

A szeptember 1-jei tanévkezdéssel ismét több száz diák jelenik meg reggelente és délután az iskolák környékén Pápán és a környező településeken is. A Pápai Rendőrkapitányság kiemelten fontosnak tartja, hogy a tanév első napjaitól kezdve minden kisdiák biztonságban közlekedhessen.

Haraszti Gábor

A rendőrkapitányság idén is csatlakozik az Iskola rendőre programhoz, amelynek célja a gyermekek közlekedésbiztonságának javítása, valamint a szabályok betartásának ösztönzése. A program keretében a rendőrök már a tanévkezdés első napjától jelen vannak a forgalmasabb iskolák környékén, különös figyelmet fordítva a reggeli és délutáni csúcsidőszakokra.

A tanévkezdés megnövekedett gyalogos- és autóforgalommal jár

A közlekedésbiztonsági feladatok ellátásában a Pápai Rendőrkapitányság együttműködik a helyi polgárőr egyesületekkel, valamint a közterület-felügyelettel, akik szintén segítik a gyalogosforgalom irányítását, valamint a járművezetők figyelmeztetését a szabályok betartására.

 A Pápai Rendőrkapitányság ezúton is kéri a járművezetőket, hogy a tanévkezdés idején még nagyobb figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az iskolák környékén, különös tekintettel a gyalogosokra és kerékpárosokra.
 

 

