Rendőrök segítik a tanévkezdést (+ videó)

A rendőrkapitányság idén is csatlakozik az Iskola rendőre programhoz, amelynek célja a gyermekek közlekedésbiztonságának javítása, valamint a szabályok betartásának ösztönzése. A program keretében a rendőrök már a tanévkezdés első napjától jelen vannak a forgalmasabb iskolák környékén, különös figyelmet fordítva a reggeli és délutáni csúcsidőszakokra.

A tanévkezdésre a rendőrség is készült

Fotó: Pápai Rendőrkapitányság

A tanévkezdés megnövekedett gyalogos- és autóforgalommal jár

A közlekedésbiztonsági feladatok ellátásában a Pápai Rendőrkapitányság együttműködik a helyi polgárőr egyesületekkel, valamint a közterület-felügyelettel, akik szintén segítik a gyalogosforgalom irányítását, valamint a járművezetők figyelmeztetését a szabályok betartására.

A Pápai Rendőrkapitányság ezúton is kéri a járművezetőket, hogy a tanévkezdés idején még nagyobb figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az iskolák környékén, különös tekintettel a gyalogosokra és kerékpárosokra.

