Teherautók ütköztek össze Veszprémben

Két teherautó ütközött össze Veszprémben, a Wartha Vince utca és a Stadion utca kereszteződésénél – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: Google Maps

A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben. Aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt!