szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Teherautók ütköztek össze Veszprémben

Címkék#baleset#Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#teherautó

Forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben.

Szilas Lilla
Teherautók ütköztek össze Veszprémben

Két teherautó ütközött össze Veszprémben

Forrás: veszprem.katasztrofavedelem.hu

Két teherautó ütközött össze Veszprémben, a Wartha Vince utca és a Stadion utca kereszteződésénél – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Két teherautó ütközött össze Veszprémben a Wartha Vince és a Stadion utca kereszteződésében
Forrás: Google Maps

A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben. Aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu