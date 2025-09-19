Baleset
1 órája
Teherautók ütköztek össze Veszprémben
Forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben.
Két teherautó ütközött össze Veszprémben
Forrás: veszprem.katasztrofavedelem.hu
Két teherautó ütközött össze Veszprémben, a Wartha Vince utca és a Stadion utca kereszteződésénél – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben. Aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre