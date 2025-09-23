szeptember 23., kedd

Vádemelés

39 perce

Elkérte a mobilt, hogy telefonálhasson, majd vonatra szállt vele

Lopás vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 28 éves férfival szemben, aki tavaly nyáron meglépett egy kölcsönkért mobiltelefonnal Balatonakaliban.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az elkövető a balatonakali vasútállomáson kölcsönkérte a sértett mobiltelefonját, hogy felhívja a barátnőjét. A férfi át is adta neki a készüléket, és a vádlottat magára hagyva bement egy közeli étterembe vásárolni – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség. 

A vádlott a kölcsönkért telefonnal Tapolcára utazott, ahol eladta
A vádlott a kölcsönkért telefonnal Tapolcára utazott, ahol eladta
Fotó: Getty Images

Eladta a kölcsönkért telefont

Az elkövető ez idő alatt a nála lévő mobillal felszállt a Tapolca felé közlekedő vonatra, majd amikor odaért, a vasútállomáson egy ismeretlennek húszezer forintért eladta a telefont.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfival szemben elzárás kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
