Elkérte a mobilt, hogy telefonálhasson, majd vonatra szállt vele

A vádirat szerint az elkövető a balatonakali vasútállomáson kölcsönkérte a sértett mobiltelefonját, hogy felhívja a barátnőjét. A férfi át is adta neki a készüléket, és a vádlottat magára hagyva bement egy közeli étterembe vásárolni – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

A vádlott a kölcsönkért telefonnal Tapolcára utazott, ahol eladta

Fotó: Getty Images

Eladta a kölcsönkért telefont

Az elkövető ez idő alatt a nála lévő mobillal felszállt a Tapolca felé közlekedő vonatra, majd amikor odaért, a vasútállomáson egy ismeretlennek húszezer forintért eladta a telefont.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfival szemben elzárás kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.