1 órája
Elkérte a mobilt, hogy telefonálhasson, majd vonatra szállt vele
Lopás vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 28 éves férfival szemben, aki tavaly nyáron meglépett egy kölcsönkért mobiltelefonnal Balatonakaliban.
A vádirat szerint az elkövető a balatonakali vasútállomáson kölcsönkérte a sértett mobiltelefonját, hogy felhívja a barátnőjét. A férfi át is adta neki a készüléket, és a vádlottat magára hagyva bement egy közeli étterembe vásárolni – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.
Eladta a kölcsönkért telefont
Az elkövető ez idő alatt a nála lévő mobillal felszállt a Tapolca felé közlekedő vonatra, majd amikor odaért, a vasútállomáson egy ismeretlennek húszezer forintért eladta a telefont.
Az ügyészség a büntetett előéletű férfival szemben elzárás kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.