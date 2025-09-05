szeptember 5., péntek

Égető bizonyíték

2 órája

Telefont lopott az esküvőről, majd felgyújtotta az értékes készüléket egy 17 éves fiatal

Címkék#Police#Balatonalmádiban#sárkeresztúri#otthonában#lagzitolvaj#videófelvétel#telefon#fiú

Egy esküvői mulatság közben eltűnt egy értékes telefon, a történet azonban nem állt meg a lopásnál. A fiatal tolvaj érthetetlen dolgot tett a zsákmányával.

Veol.hu

A rendőrök egy 17 éves fiút fogtak el nem sokkal azután, hogy egy Balatonalmádiban tartott esküvőről eltűnt egy vendég táskája, benne egy közel 200 ezer forintos telefonnal. A tulajdonos bejelentése után a nyomozók gyorsan szűkítették a kört, és kiderítették: a telefonlopás elkövetője az eseményen dolgozó egyik segítő volt - írja a police.hu.

Megijedt telefonlopás közben a 17 éves fiú és felgyújtotta a bizonyítékot.
Megijedt telefonlopás közben a 17 éves fiú és felgyújtotta a bizonyítékot
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Megijedt telefonlopás közben

A fiatalt szeptember 2-án, sárkeresztúri otthonában fogták el a rendőrök. Kihallgatása során beismerte, hogy valóban ő vitte el a táskát és a benne lévő telefont.

Azt is elárulta, hogy amikor később bekapcsolta a készüléket, az csipogni kezdett, ami miatt pánikba esett, végül úgy döntött, hogy elégeti a bizonyítékot. A felgyújtott telefonról és a fiú elfogásáról videófelvétel is készült, amit a Veszprém vármegyei rendőrség nyilvánosságra hozott. Az eljárás lopás vétsége miatt indult meg ellene.

 

