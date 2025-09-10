7 milliós telefonhívás sokkolt Veszprémben, ha ezt hallod, azonnal tedd le!

Alig néhány héttel ezelőtt egy középkorú asszonytól csikartak ki több, mint hatszázezer forintot bankkártyaadatai megszerzésével, most pedig egy helyi lakos többmillió forintot utalt át egy magát rendőrnek kiadó telefonálónak. Mindkét esetben ugyanaz volt a forgatókönyv: a hívó a hatóságra hivatkozott, gyanús banki tranzakciókkal riogatott, majd „biztonsági megoldásként” személyes adatokat vagy átutalást kért – sajnos sikerrel járt a telefonos csalás.

Telefonos csalás áldozata lett ismét egy veszprémi lakos, egyre gyakrabban vernek át embereket

Kép: Pexels-illusztráció

Újabb áldozata van a telefonos csalásnak – erősítette meg a Veszprémi Rendőrkapitányság

A telefonáló rendőrnek adta ki magát, és azt állította a veszprémi sértettnek, hogy a bankszámláját támadás érte, ismeretlenek pénzt akarnak leemelni róla. Azt tanácsolta, hogy vagyona megóvása érdekében azonnal utaljon át egy megadott számlára. A megtévesztett áldozat ennek eleget tett, és több részletben összesen több mint hétmillió forintot küldött el a csalónak. Amikor azonban az ismeretlen férfi újabb összeget követelt, a sértett gyanút fogott, ekkor megszakította a kapcsolatot, és feljelentést tett a rendőrségen– közölte a police.hu. Az álrendőr ellen megkezdték a nyomozást.

Adtuk hírül augusztus közepén, majd nem sokkal később ismét online csalásról számoltunk be portálunkon, ezúttal egy veszprémi nő volt az áldozat.