szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felháborító!

42 perce

7 milliós telefonhívás sokkolt Veszprémben, ha ezt hallod, azonnal tedd le!

Címkék#bankszámla#adathalászat#áldozat#Veszprémi Rendőrkapitányság

Ezt az elkövetési módszert az angol köznyelv vishing, azaz telefonos adathalászatnak nevezi. A szó az angol „voice” és „phishing”, vagyis hang és adathalászat szavak kombinációja, olyan telefonos csalás, amelynél a támadó megpróbálja személyes, pénzügyi vagy biztonsági információi megosztására, vagy pénz átutalására rávenni az áldozatokat, akik általában banki ügyfelek.

Csizi Péter

Alig néhány héttel ezelőtt egy középkorú asszonytól csikartak ki több, mint hatszázezer forintot bankkártyaadatai megszerzésével, most pedig egy helyi lakos többmillió forintot utalt át egy magát rendőrnek kiadó telefonálónak. Mindkét esetben ugyanaz volt a forgatókönyv: a hívó a hatóságra hivatkozott, gyanús banki tranzakciókkal riogatott, majd „biztonsági megoldásként” személyes adatokat vagy átutalást kért – sajnos sikerrel járt a telefonos csalás.

Telefonos csalás áldozata lett ismét egy veszprémi lakos, egyre gyakrabban vernek át embereket Kép: Pexels-illusztráció
Telefonos csalás áldozata lett ismét egy veszprémi lakos, egyre gyakrabban vernek át embereket
Kép: Pexels-illusztráció

Újabb áldozata van a telefonos csalásnak – erősítette meg a Veszprémi Rendőrkapitányság

A telefonáló rendőrnek adta ki magát, és azt állította a veszprémi sértettnek, hogy a bankszámláját támadás érte, ismeretlenek pénzt akarnak leemelni róla. Azt tanácsolta, hogy vagyona megóvása érdekében azonnal utaljon át egy megadott számlára. A megtévesztett áldozat ennek eleget tett, és több részletben összesen több mint hétmillió forintot küldött el a csalónak. Amikor azonban az ismeretlen férfi újabb összeget követelt, a sértett gyanút fogott, ekkor megszakította a kapcsolatot, és feljelentést tett a rendőrségen– közölte a police.hu. Az álrendőr ellen megkezdték a nyomozást.

Pofátlan átveréssel csaltak ki 3 millió forintot egy idős várpalotai nőtől

Adtuk hírül augusztus közepén, majd nem sokkal később ismét online csalásról számoltunk be portálunkon, ezúttal egy veszprémi nő volt az áldozat.

Mit tanácsol a rendőrség és a pénzügyi szektor?

  • Azonnal szakítsa meg a hívást, ha gyanús „banki/rendőrségi” megkeresést kap. 
  • Soha ne adjon meg bankkártya-, netbank- vagy okmányadatokat telefonon!
  • Ne telepítsen szoftvert (távoli elérés, „vírusirtó”) telefonos kérésre. 
  • Visszahívás csak hivatalos számon: a bank/MNB/Bankszövetség soha nem kér ilyen adatokat telefonon.
  • Kulcsszó: sürgetés = gyanú. Minél sürgetőbb a hívás, annál valószínűbb a csalás.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu