42 perce
7 milliós telefonhívás sokkolt Veszprémben, ha ezt hallod, azonnal tedd le!
Ezt az elkövetési módszert az angol köznyelv vishing, azaz telefonos adathalászatnak nevezi. A szó az angol „voice” és „phishing”, vagyis hang és adathalászat szavak kombinációja, olyan telefonos csalás, amelynél a támadó megpróbálja személyes, pénzügyi vagy biztonsági információi megosztására, vagy pénz átutalására rávenni az áldozatokat, akik általában banki ügyfelek.
Alig néhány héttel ezelőtt egy középkorú asszonytól csikartak ki több, mint hatszázezer forintot bankkártyaadatai megszerzésével, most pedig egy helyi lakos többmillió forintot utalt át egy magát rendőrnek kiadó telefonálónak. Mindkét esetben ugyanaz volt a forgatókönyv: a hívó a hatóságra hivatkozott, gyanús banki tranzakciókkal riogatott, majd „biztonsági megoldásként” személyes adatokat vagy átutalást kért – sajnos sikerrel járt a telefonos csalás.
Újabb áldozata van a telefonos csalásnak – erősítette meg a Veszprémi Rendőrkapitányság
A telefonáló rendőrnek adta ki magát, és azt állította a veszprémi sértettnek, hogy a bankszámláját támadás érte, ismeretlenek pénzt akarnak leemelni róla. Azt tanácsolta, hogy vagyona megóvása érdekében azonnal utaljon át egy megadott számlára. A megtévesztett áldozat ennek eleget tett, és több részletben összesen több mint hétmillió forintot küldött el a csalónak. Amikor azonban az ismeretlen férfi újabb összeget követelt, a sértett gyanút fogott, ekkor megszakította a kapcsolatot, és feljelentést tett a rendőrségen– közölte a police.hu. Az álrendőr ellen megkezdték a nyomozást.
Pofátlan átveréssel csaltak ki 3 millió forintot egy idős várpalotai nőtől
Adtuk hírül augusztus közepén, majd nem sokkal később ismét online csalásról számoltunk be portálunkon, ezúttal egy veszprémi nő volt az áldozat.
Akcióban a „titkos ügynök”: 48 millió forint tűnt el egy veszprémi nő bankszámlájáról
Mit tanácsol a rendőrség és a pénzügyi szektor?
- Azonnal szakítsa meg a hívást, ha gyanús „banki/rendőrségi” megkeresést kap.
- Soha ne adjon meg bankkártya-, netbank- vagy okmányadatokat telefonon!
- Ne telepítsen szoftvert (távoli elérés, „vírusirtó”) telefonos kérésre.
- Visszahívás csak hivatalos számon: a bank/MNB/Bankszövetség soha nem kér ilyen adatokat telefonon.
- Kulcsszó: sürgetés = gyanú. Minél sürgetőbb a hívás, annál valószínűbb a csalás.