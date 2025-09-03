„Van tíz percetek!” – Részegen hívta a segélyhívót, most terrorfenyegetés miatt felelhet

Terrorfenyegetés: A hívás november 14-én, az esti órákban érkezett a segélyhívóra. A férfi állítása szerint több embert megölt, és újabb áldozatokra készül. A rendőrség azonnal reagált, azonosították a bejelentőt, és megkezdték a felkutatását. Az eset részleteit csak hónapokkal később, szeptember 3-án hozta nyilvánosságra a Nógrád Vármegyei Főügyészség, amely vádat is emelt a férfi ellen.

Fotó: Mehes Daniel / Forrás: Shutterstock

Részegen szórakozott, most börtön várhat rá – terrorfenyegetés miatt emeltek vádat

„Megöltem mindenkit, gyertek gyorsan, van tíz percetek!”

– így hangzott az a sokkoló hívás. Mint kiderült, a férfi ittas állapotban tárcsázta a 112-es segélyhívót. A főügyészség közleménye szerint ez azonban nem mentesíti a tett következményei alól. Az alkoholos befolyásoltság nem enyhítő, hanem éppenséggel súlyosító tényező az eljárásban. A férfi azzal a céllal tett valótlan bejelentést, hogy rákényszerítse a rendőröket a beavatkozásra – ez a szándék a jog szerint terrorcselekménnyel fenyegetés bűntettét valósítja meg. Amennyiben beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, akkor 2 év börtönt kaphat, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztenék. Az ügy a Balassagyarmati Törvényszék elé került. További információ a nool.hu oldalon olvasható.