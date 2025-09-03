2 órája
„Van tíz percetek!” – Részegen hívta a segélyhívót, most terrorfenyegetés miatt felelhet
Sokkoló telefonhívást kapott a rendőrség, amelyet egy 38 éves férfi indított. Bár nem történt gyilkosság, a fenyegetés komoly következményekkel járt: terrorcselekménnyel fenyegetés miatt vádat emeltek ellene.
Terrorfenyegetés: A hívás november 14-én, az esti órákban érkezett a segélyhívóra. A férfi állítása szerint több embert megölt, és újabb áldozatokra készül. A rendőrség azonnal reagált, azonosították a bejelentőt, és megkezdték a felkutatását. Az eset részleteit csak hónapokkal később, szeptember 3-án hozta nyilvánosságra a Nógrád Vármegyei Főügyészség, amely vádat is emelt a férfi ellen.
Részegen szórakozott, most börtön várhat rá – terrorfenyegetés miatt emeltek vádat
„Megöltem mindenkit, gyertek gyorsan, van tíz percetek!”
– így hangzott az a sokkoló hívás. Mint kiderült, a férfi ittas állapotban tárcsázta a 112-es segélyhívót. A főügyészség közleménye szerint ez azonban nem mentesíti a tett következményei alól. Az alkoholos befolyásoltság nem enyhítő, hanem éppenséggel súlyosító tényező az eljárásban. A férfi azzal a céllal tett valótlan bejelentést, hogy rákényszerítse a rendőröket a beavatkozásra – ez a szándék a jog szerint terrorcselekménnyel fenyegetés bűntettét valósítja meg. Amennyiben beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, akkor 2 év börtönt kaphat, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztenék. Az ügy a Balassagyarmati Törvényszék elé került. További információ a nool.hu oldalon olvasható.
Az anyját és a nagyanyját késelte meg – újabb megrázó részletekElőre kitervelhette a támadást a gönyűi késelő fiú.
Egy hónappal ezelőtt Gönyű lakóit sokkolta a hír: egy fiú késsel rontott rá saját családjára. A 13 éves Kristóf előbb az alvó édesanyját, majd a nagymamáját is megszúrta. A nők súlyos, életveszélyes állapotban kerültek kórházba, de a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően túlélték a késelést. A fiú – miután végrehajtotta a támadást – maga értesítette a rendőrséget. A kiérkező mentők és rendőrök döbbenetes látvány fogadta: vérrel borított helyszín, súlyosan sérült családtagok, és egy bekötött kezű, csendben ülő tinédzser, aki később beismerő vallomást tett.