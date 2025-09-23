Testvérgyilkosság miatt elmarad a szüreti mulatság

Súlyos tragédia rázta meg a Nógrád megyei Ecseget, ahol szeptember 13-án egy családi vita végzetes fordulatot vett. Egy 43 éves helyi férfi szóváltást követően halálra verte húgát, a mindössze 40 éves asszonyt. Az eset különösen megrázó, mivel a testvérgyilkosságnak a nő nyolcéves kislánya is szemtanúja volt.

A testvérgyilkosság felfoghatatlan tragédiája megrázta a falut

Forrás: Google Maps

Testvérgyilkosság

Az első hírek még arról szóltak, hogy a férfi kést használt, ám később kiderült: egy biliárddákóval ütötte halálra testvérét. A vérfagyasztó családi dráma az egész falut megrendítette.

A község vezetése a gyász és az együttérzés jegyében úgy döntött, hogy a szeptember 28-ra tervezett hagyományos szüreti felvonulás és a mulatság elmarad. A képviselő-testület közleményében hangsúlyozta: ilyen körülmények között nem volna méltó ünnepelni.

A település lakói egyetértettek a döntéssel – a szüreti felvonulás helyett idén csend és gyász tölti majd be Ecseg utcáit – írja a nool.hu.

Veszprém megyei tragédiák

Sajnos megyénkben is történnek hasonló tragédiák. Májusban Lovászpatonán két férfi vitatkozott össze, az idősebb nyakonszúrta barátját, majd átment a szomszédba, ahol az áldozat édesanyját is megpróbálta megölni. Korábban – szintén Lovászpatonán – egy nő a gyanú szerint újszülött kislányát ölte meg, az ő ügyét a bíróság most tárgyalja.