37 perce
Testvérgyilkosság miatt elmarad a szüreti mulatság
Gyilkosság miatt gyászba borult a Nógrád megyei Ecseg. A falusiak még mindig értetlenül állnak a történések előtt.
Tragikus esemény miatt marad el a szüreti felvonulás Ecsegen
Forrás: Nool.hu / Archív
Súlyos tragédia rázta meg a Nógrád megyei Ecseget, ahol szeptember 13-án egy családi vita végzetes fordulatot vett. Egy 43 éves helyi férfi szóváltást követően halálra verte húgát, a mindössze 40 éves asszonyt. Az eset különösen megrázó, mivel a testvérgyilkosságnak a nő nyolcéves kislánya is szemtanúja volt.
Testvérgyilkosság
Az első hírek még arról szóltak, hogy a férfi kést használt, ám később kiderült: egy biliárddákóval ütötte halálra testvérét. A vérfagyasztó családi dráma az egész falut megrendítette.
A község vezetése a gyász és az együttérzés jegyében úgy döntött, hogy a szeptember 28-ra tervezett hagyományos szüreti felvonulás és a mulatság elmarad. A képviselő-testület közleményében hangsúlyozta: ilyen körülmények között nem volna méltó ünnepelni.
A település lakói egyetértettek a döntéssel – a szüreti felvonulás helyett idén csend és gyász tölti majd be Ecseg utcáit – írja a nool.hu.
Veszprém megyei tragédiák
Sajnos megyénkben is történnek hasonló tragédiák. Májusban Lovászpatonán két férfi vitatkozott össze, az idősebb nyakonszúrta barátját, majd átment a szomszédba, ahol az áldozat édesanyját is megpróbálta megölni. Korábban – szintén Lovászpatonán – egy nő a gyanú szerint újszülött kislányát ölte meg, az ő ügyét a bíróság most tárgyalja.
Lovászpatonai újszülöttgyilkosság: tagadja bűnösségét az anya, felkavaró részletek derültek ki (+18)