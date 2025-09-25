szeptember 25., csütörtök

Baleset a 83-as főúton

11 perce

Tetejére borult személykocsihoz riasztották a mentőket

Címkék#baleset#személykocsi#katasztrófavédelem

Árokba borult és a tetején állt meg egy személyautó a 83-as főút Farkasgyepű és Bakonyjákó közötti szakaszán.

Veol.hu

A kocsiban ketten utaztak, mindketten ki tudtak szállni, jelenleg a mentők vizsgálják őket - adja hírül a katasztrófavédelem.

A műszaki mentést végző pápai tűzoltók áramtalanítják a járművet. A baleset miatt az út egy részét, fél pályán, lezárták.

 

