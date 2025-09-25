Baleset a 83-as főúton
11 perce
Tetejére borult személykocsihoz riasztották a mentőket
Árokba borult és a tetején állt meg egy személyautó a 83-as főút Farkasgyepű és Bakonyjákó közötti szakaszán.
A kocsiban ketten utaztak, mindketten ki tudtak szállni, jelenleg a mentők vizsgálják őket - adja hírül a katasztrófavédelem.
A műszaki mentést végző pápai tűzoltók áramtalanítják a járművet. A baleset miatt az út egy részét, fél pályán, lezárták.
