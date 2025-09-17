szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felcsaptak a lángok

2 órája

Több száz négyzetméteren égett a hulladék a Balaton-parton

Címkék#Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#láng#hulladék

A tűzoltók még időben megakadályozták a tűz továbbterjedését, és eloltották a lángokat.

Szilas Lilla

Tűz keletkezett egy hulladéklerakóban Balatonfűzfő és Királyszentistván között. Mintegy kétszáz-háromszáz négyzetméteren égett a szemét. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, és eloltották a lángokat. 

Mintegy kétszáz-háromszáz négyzetméteren égett a szemét
Fotó: veszprem.katasztrofavedelem.hu

A helyszínre tartanak a veszprémi hivatásos tűzoltók, és elindult oda egy siófoki vízszállító jármű is. A tűz oltását munkagép is segíti – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu