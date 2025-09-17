Több száz négyzetméteren égett a hulladék a Balaton-parton

Tűz keletkezett egy hulladéklerakóban Balatonfűzfő és Királyszentistván között. Mintegy kétszáz-háromszáz négyzetméteren égett a szemét. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, és eloltották a lángokat.

Fotó: veszprem.katasztrofavedelem.hu

A helyszínre tartanak a veszprémi hivatásos tűzoltók, és elindult oda egy siófoki vízszállító jármű is. A tűz oltását munkagép is segíti – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.