Felcsaptak a lángok
2 órája
Több száz négyzetméteren égett a hulladék a Balaton-parton
A tűzoltók még időben megakadályozták a tűz továbbterjedését, és eloltották a lángokat.
Tűz keletkezett egy hulladéklerakóban Balatonfűzfő és Királyszentistván között. Mintegy kétszáz-háromszáz négyzetméteren égett a szemét. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, és eloltották a lángokat.
A helyszínre tartanak a veszprémi hivatásos tűzoltók, és elindult oda egy siófoki vízszállító jármű is. A tűz oltását munkagép is segíti – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
