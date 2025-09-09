szeptember 9., kedd

Szorított a cipő

1 órája

A rendőrök nem hitték el: ellopta a cipőt, majd méretprobléma miatt visszavitte

Címkék#lábbeli#tolvaj#méretprobléma#baki

Nemrég esett meg egy igencsak tréfás eset.

Farkas Réka

Egy tolvaj cipőt emelt el, ám csak otthon vette észre, hogy rossz méretet zsákmányolt. Mit tehetett volna mást? Másnap egyszerűen visszatért, hogy kicserélje.

A tolvaj visszavitte a lopott cipőt, mert nem passzolt a méret.
Forrás: Pexels-illusztráció

A tolvaj elnézte a saját cipő méretét

Előfordul, hogy a rendőrök is olyan ügyekkel találkoznak, amelyek inkább mulatságosak, mint komolyak. A férfi cipőt lopott egy szombathelyi áruházból, majd otthon rádöbbent, hogy rossz méretet választott. Másnap ezért úgy döntött, visszamegy, hogy kicserélje a zsákmányt – írja a borsonline.

A cipőbolt ügyfélszolgálatán azonban nem járt szerencsével: a biztonsági őr azonnal felismerte, és visszatartotta, amíg a rendőrök a helyszínre nem érkeztek.

A Balaton sincs biztonságban a lábbeli tolvajlástól

Senkit se tévesszen meg, hogy az eset Szombathelyen történt. Vármegyénkben is akad bőven lábbeli bűnözés, akár az éj leple alatt is.

 

