1 órája
A rendőrök nem hitték el: ellopta a cipőt, majd méretprobléma miatt visszavitte
Nemrég esett meg egy igencsak tréfás eset.
Egy tolvaj cipőt emelt el, ám csak otthon vette észre, hogy rossz méretet zsákmányolt. Mit tehetett volna mást? Másnap egyszerűen visszatért, hogy kicserélje.
A tolvaj elnézte a saját cipő méretét
Előfordul, hogy a rendőrök is olyan ügyekkel találkoznak, amelyek inkább mulatságosak, mint komolyak. A férfi cipőt lopott egy szombathelyi áruházból, majd otthon rádöbbent, hogy rossz méretet választott. Másnap ezért úgy döntött, visszamegy, hogy kicserélje a zsákmányt – írja a borsonline.
A cipőbolt ügyfélszolgálatán azonban nem járt szerencsével: a biztonsági őr azonnal felismerte, és visszatartotta, amíg a rendőrök a helyszínre nem érkeztek.
A Balaton sincs biztonságban a lábbeli tolvajlástól
Senkit se tévesszen meg, hogy az eset Szombathelyen történt. Vármegyénkben is akad bőven lábbeli bűnözés, akár az éj leple alatt is.