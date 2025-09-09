A rendőrök nem hitték el: ellopta a cipőt, majd méretprobléma miatt visszavitte

Egy tolvaj cipőt emelt el, ám csak otthon vette észre, hogy rossz méretet zsákmányolt. Mit tehetett volna mást? Másnap egyszerűen visszatért, hogy kicserélje.

A tolvaj elnézte a saját cipő méretét

Előfordul, hogy a rendőrök is olyan ügyekkel találkoznak, amelyek inkább mulatságosak, mint komolyak. A férfi cipőt lopott egy szombathelyi áruházból, majd otthon rádöbbent, hogy rossz méretet választott. Másnap ezért úgy döntött, visszamegy, hogy kicserélje a zsákmányt – írja a borsonline.

A cipőbolt ügyfélszolgálatán azonban nem járt szerencsével: a biztonsági őr azonnal felismerte, és visszatartotta, amíg a rendőrök a helyszínre nem érkeztek.

A Balaton sincs biztonságban a lábbeli tolvajlástól

Senkit se tévesszen meg, hogy az eset Szombathelyen történt. Vármegyénkben is akad bőven lábbeli bűnözés, akár az éj leple alatt is.