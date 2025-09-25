szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Tragédia az úton

1 órája

Frontálisan ütköztek egy teherautóval, a sofőr és utasa is meghalt - megrázó helyszíni fotók

Címkék#baleset#frontális ütközés#tehergépkocsi

Tragikus baleset történt csütörtök reggel: egy személyautó frontálisan összeütközött a vele szemben haladó teherautóval, a karambol következtében az autó vezetője és az utasa is életét vesztette.

Veol.hu

Csütörtök reggel 6:56-kor egy személyautó haladt a 4-es főúton Debrecen felől Kisújszállás irányába - tájékozatta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a vármegyei hírportált. A 158-as kilométerszelvénynél a vezető előzésbe kezdett, áttért a bal oldali sávba, ahol frontálisan összeütközött egy szemből érkező teherautóval. A tragikus baleset során a személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen meghaltak.

tragikus baleset
Tragikus baleset történt a 4-es főúton
Fotó: Daróczi Erzsébet/szoljon.hu

A helyszínen készült megrázó fotókat és videót a szoljon.hu tette közzé, ITT láthatók.

Tragikus balesetek megyénkben

Szeptember 15-én a 8-as főúton, Apácatorna közelében összeütközött egy nyerges vontató és egy személyautó. A balesetben a személyautó vezetője a helyszínen meghalt, míg a teherautó sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett. Az Ajkamentők szerint a vontatót daruval kellett kiemelni, ezért a reggeli órákban továbbra is zárva volt az út. Emiatt torlódások alakultak ki, amelyek a környező falvak útjain is érezhetőek voltak.

Szeptember 18-án a Veszprémi Járásbíróság tárgyalta annak a sofőrnek az ügyét, aki ittas állapotban okozott halálos balesetet. A vádlott 2023. december 12-én délután egy kisteherautót vezetett ittasan, amely a munkahelyéhez tartozó cég tulajdonában volt. Várpalotáról Tés felé haladt borús időben, nappali fény mellett, száraz úton, gyenge forgalomban, körülbelül 73-77 km/h sebességgel. Az út 5–6. kilométerszelvényénél utolért egy előtte haladó mopedautót, amit a sértett vezetett, aki 28–32 km/h-val ment. Az ittas vezető nem figyelt eléggé, és nem vette észre időben, hogy a sebességkülönbség miatt gyorsan közeledik a mopedautóhoz. Emiatt hirtelen balra rántotta a kormányt, de így is nekicsapódott a teherautó jobb első részével a mopedautó hátuljának. Az ütközéstől a mopedautó felborult, és az útpadkán a tetején állt meg. Bár a sértett be volt kötve, a borulás miatt kirepült az autóból, és az úttestre zuhant. A sérülései annyira súlyosak voltak, hogy a helyszínen meghalt.

 

