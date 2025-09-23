A sárvédőn szállította az utasát, de nem ez volt a traktoros legnagyobb bűne (videó!)

„Engedély nélküli vezetés, járművezetés tiltott átengedése és szabálytalan személyszállítás miatt is indult eljárás" – írja a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán a traktoros esettel kapcsolatban.

Az ellenőrzéskor több szabálysértés kiderült a traktor sofőrjéről

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

A rendőrök a Sümeg környéki településen állították meg a traktort, amit egy fiatalember vezetett, utasa pedig a sárvédőn ült. A sofőr a traktort engedély nélkül vezette, a személyt pedig szabálytalanul szállította.

„Az őszi betakarítás idején a mezőgazdasági eszközöket, munkagépeket is ellenőrzik a rendőrök" – fogalmaztak a bejegyzésben.