Ellenőrzések

1 órája

A sárvédőn szállította az utasát, de nem ez volt a traktoros legnagyobb bűne (videó!)

Címkék#traktor#rendőrség#szabálysértés

A Veszprém vármegyei rendőrség motoros rendőrei feltartóztattak egy traktort, amin szabálytalanul utazott egy személy. Később egyéb szabálysértések is kiderültek.

Szilas Lilla

„Engedély nélküli vezetés, járművezetés tiltott átengedése és szabálytalan személyszállítás miatt is indult eljárás" – írja a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán a traktoros esettel kapcsolatban. 

Az ellenőrzéskor több szabálysértés kiderült a traktor sofőrjéről
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

Több szabálysértést is elkövetett a traktor sofőrje

A rendőrök a Sümeg környéki településen állították meg a traktort, amit egy fiatalember vezetett, utasa pedig a sárvédőn ült. A sofőr a traktort engedély nélkül vezette, a személyt pedig szabálytalanul szállította. 

„Az őszi betakarítás idején a mezőgazdasági eszközöket, munkagépeket is ellenőrzik a rendőrök" – fogalmaztak a bejegyzésben. 

 

