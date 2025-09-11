szeptember 11., csütörtök

Akcióban a lánglovagok

58 perce

Nádas égett Zirc külterületén (képgaléria)

Címkék#tűz#Zirci Önkormányzati Tűzoltóság#nádas

Zirc külterületén, a vasúti híd közelében mintegy 400 négyzetméteres területen égett a nádas.

Szilas Lilla

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Csondor Henrietta szerkesztőségünknek elmondta, hogy a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság oltotta el a lángoló nádast. 

400 négyzetméteren tűz ütött ki egy nádasba
400 négyzetméteren tűz ütött ki egy nádasban
Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook

Tűz keletkezett egy nádasban

A tűzoltóság egy vízsugárral és kézi szerszámmal 20 perc alatt meg tudta fékezni a tűz továbbterjedését és eloltották a lángokat. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveleti Osztálya helyszíni szemlét tartott az oltást követően. 

Nádas égett Zirc külterületén

Fotók: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

 

