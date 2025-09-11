Akcióban a lánglovagok
50 perce
Nádas égett Zirc külterületén (képgaléria)
Zirc külterületén, a vasúti híd közelében mintegy 400 négyzetméteres területen égett a nádas.
A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Csondor Henrietta szerkesztőségünknek elmondta, hogy a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság oltotta el a lángoló nádast.
Tűz keletkezett egy nádasban
A tűzoltóság egy vízsugárral és kézi szerszámmal 20 perc alatt meg tudta fékezni a tűz továbbterjedését és eloltották a lángokat. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveleti Osztálya helyszíni szemlét tartott az oltást követően.
Nádas égett Zirc külterületénFotók: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
Ezt ne hagyja ki!Vészhelyzet
Tegnap, 8:30
Tűz és torlódás: kétszer is megállt a közlekedés a vármegyében
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre