Nádas égett Zirc külterületén (képgaléria)

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Csondor Henrietta szerkesztőségünknek elmondta, hogy a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság oltotta el a lángoló nádast.

400 négyzetméteren tűz ütött ki egy nádasban

Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook

A tűzoltóság egy vízsugárral és kézi szerszámmal 20 perc alatt meg tudta fékezni a tűz továbbterjedését és eloltották a lángokat. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveleti Osztálya helyszíni szemlét tartott az oltást követően.