Tűz ütött ki egy ajkai üzletházban

A Szabadság térre vonultak a város tűzoltói.

Bejelzett egy ajkai üzletház tűzjelzője, a Szabadság téri épület egyik üzletében volt kisebb tűz, viszont sűrű füst keletkezett. A város hivatásos tűzoltói légzésvédelem mellett, rövid idő alatt eloltották a lángokat. A raj átszellőztette az épületet, elvégezte az utómunkálatokat.-írja a katasztrófavédelem.hu.

Tűz ütött ki egy ajkai üzletházban
Forrás:  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
