Helyi kék hírek
1 órája
Tűz ütött ki egy ajkai üzletházban
A Szabadság térre vonultak a város tűzoltói.
Bejelzett egy ajkai üzletház tűzjelzője, a Szabadság téri épület egyik üzletében volt kisebb tűz, viszont sűrű füst keletkezett. A város hivatásos tűzoltói légzésvédelem mellett, rövid idő alatt eloltották a lángokat. A raj átszellőztette az épületet, elvégezte az utómunkálatokat.-írja a katasztrófavédelem.hu.
