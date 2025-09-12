Bejelzett egy ajkai üzletház tűzjelzője, a Szabadság téri épület egyik üzletében volt kisebb tűz, viszont sűrű füst keletkezett. A város hivatásos tűzoltói légzésvédelem mellett, rövid idő alatt eloltották a lángokat. A raj átszellőztette az épületet, elvégezte az utómunkálatokat.-írja a katasztrófavédelem.hu.

Tűz ütött ki egy ajkai üzletházban

Forrás: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság