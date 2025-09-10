Tűz és torlódás: kétszer is megállt a közlekedés a vármegyében

Mindkét eset szerencsére komolyabb sérülés nélkül zárult, de a gyors tűzoltói beavatkozás nélkül könnyen nagyobb kárt okozhattak volna a tűzesetek.

Tűzesetek söpörtek végig a vármegyében.

Forrás: Pexels-illusztráció

Tűzesetek tomboltak a vármegyében

A veszprémi Stadion utcában egy autó motortere gyulladt ki. A járműben egyedül utazó sofőr időben kiszállt, így sérülés nem történt. A helyszínre érkező tűzoltók először porral oltották a lángokat, majd vízsugárral hűtötték le a járművet, megakadályozva a tűz továbbterjedését.

Ugyanazon a napon a Várpalota és Csór közötti vasúti szakaszon is tüzet észleltek: a mozdonyvezető jelezte, hogy az avar lángra kapott a pálya mellett, ezért a szerelvény kénytelen volt megállni. A péti tűzoltók a sínektől néhány méterre keletkezett tüzet gyorsan eloltották, így a vonat folytathatta útját – közölte a katasztrófavédelem.

Nem csak ez a két eset történt mostanában Veszprém vármegyében: pár napja Tapolcán is kigyulladt egy autó, továbbá traktor és egy füves terület is égett.