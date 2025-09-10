szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vészhelyzet

1 órája

Tűz és torlódás: kétszer is megállt a közlekedés a vármegyében

Címkék#Katasztrofavedelem#tűz#tűzeset#autó

Tegnap Veszprém vármegyében két tűzeset is akadályozta a közlekedést.

Farkas Réka

Mindkét eset szerencsére komolyabb sérülés nélkül zárult, de a gyors tűzoltói beavatkozás nélkül könnyen nagyobb kárt okozhattak volna a tűzesetek.

Tűzesetek söpörtek végig a vármegyében.
Tűzesetek söpörtek végig a vármegyében.
Forrás: Pexels-illusztráció

Tűzesetek tomboltak a vármegyében

A veszprémi Stadion utcában egy autó motortere gyulladt ki. A járműben egyedül utazó sofőr időben kiszállt, így sérülés nem történt. A helyszínre érkező tűzoltók először porral oltották a lángokat, majd vízsugárral hűtötték le a járművet, megakadályozva a tűz továbbterjedését.

Ugyanazon a napon a Várpalota és Csór közötti vasúti szakaszon is tüzet észleltek: a mozdonyvezető jelezte, hogy az avar lángra kapott a pálya mellett, ezért a szerelvény kénytelen volt megállni. A péti tűzoltók a sínektől néhány méterre keletkezett tüzet gyorsan eloltották, így a vonat folytathatta útját – közölte a katasztrófavédelem.

Nem csak ez a két eset történt mostanában Veszprém vármegyében: pár napja Tapolcán is kigyulladt egy autó, továbbá traktor és egy füves terület is égett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu