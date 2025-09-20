Kigyulladt kombájnhoz riasztották a tűzoltókat

Napraforgó betakarítása közben egy szikrától kigyulladt egy kombájn Pápa külterületén – a gép a rázóasztalnál füstölni és izzani kezdett, ezért riasztották a tűzoltókat - adja hírül a katasztrófavédelem.

A pápai hivatásos egység átvizsgálta az egész mezőgazdasági gépet, mivel a ventilátor tovább terjeszthette az izzó parazsat.

A tűzoltók egy vízsugárral megszüntették a füstölést és az izzást.