Füstölt és izzott
31 perce
Kigyulladt kombájnhoz riasztották a tűzoltókat
Napraforgó betakarítása közben egy szikrától kigyulladt egy kombájn Pápa külterületén – a gép a rázóasztalnál füstölni és izzani kezdett, ezért riasztották a tűzoltókat - adja hírül a katasztrófavédelem.
A pápai hivatásos egység átvizsgálta az egész mezőgazdasági gépet, mivel a ventilátor tovább terjeszthette az izzó parazsat.
A tűzoltók egy vízsugárral megszüntették a füstölést és az izzást.
