Árokban fennakadt autót mentettek a zirci tűzoltók (+videó)

Címkék#árok#kisteherautó#tűzoltó

Szokatlan helyzet adódott kedden Zircen: egy kisteherautó az út menti árokba csúszott, és önerőből nem tudott kijutni onnan.

A mentésben a zirci önkormányzati tűzoltók vettek részt, akik speciális eszközeikkel visszahúzták a kocsit az úttestre.

Személyi sérülés szerencsére nem történt.

 

