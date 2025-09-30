Segítség a bajban
1 órája
Árokban fennakadt autót mentettek a zirci tűzoltók (+videó)
Szokatlan helyzet adódott kedden Zircen: egy kisteherautó az út menti árokba csúszott, és önerőből nem tudott kijutni onnan.
A mentésben a zirci önkormányzati tűzoltók vettek részt, akik speciális eszközeikkel visszahúzták a kocsit az úttestre.
Személyi sérülés szerencsére nem történt.
