Füst
1 órája
Tűzoltókat riasztottak a Rózsa utcába
Tűzoltók és mentők is érkeztek a Rózsa utcába, mivel az épületben füstöt érzékeltek.
Az Ezt láttam Veszprémben Facebook-csoport egyik tagja töltött fel képeket az oldalra, melyen mentők és tűzoltók láthatóak. A tűzoltók létra segítségével jutottak fel a 4. emeletre.
Riasztották a tűzoltókat
A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy a Rózsa utcába riasztották a tűzoltókat, mivel füstöt érzékeltek a társasház 4. emeletén. Még folyamatban van az épület felderítése, de eddig a tűzoltók nem találtak tűzre utaló jeleket.
Ezt ne hagyja ki!Szülési kockázatok
3 órája
Mentősök a helyszínen segítették világra a koraszülött babátKoraszülés miatt a gyors és szakszerű beavatkozás elengedhetetlen volt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre