Tűzoltókat riasztottak a Rózsa utcába

Az Ezt láttam Veszprémben Facebook-csoport egyik tagja töltött fel képeket az oldalra, melyen mentők és tűzoltók láthatóak. A tűzoltók létra segítségével jutottak fel a 4. emeletre.

A tűzoltók jelenleg átkutatják az épületet

Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Riasztották a tűzoltókat

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy a Rózsa utcába riasztották a tűzoltókat, mivel füstöt érzékeltek a társasház 4. emeletén. Még folyamatban van az épület felderítése, de eddig a tűzoltók nem találtak tűzre utaló jeleket.