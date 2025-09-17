szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füst

1 órája

Tűzoltókat riasztottak a Rózsa utcába

Címkék#társasház#Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűz#füst

Tűzoltók és mentők is érkeztek a Rózsa utcába, mivel az épületben füstöt érzékeltek.

Szilas Lilla

Az Ezt láttam Veszprémben Facebook-csoport egyik tagja töltött fel képeket az oldalra, melyen mentők és tűzoltók láthatóak. A tűzoltók létra segítségével jutottak fel a 4. emeletre. 

A tűzoltók jelenleg átkutatják az épületet
A tűzoltók jelenleg átkutatják az épületet
Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Riasztották a tűzoltókat

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy a Rózsa utcába riasztották a tűzoltókat, mivel füstöt érzékeltek a társasház 4. emeletén. Még folyamatban van az épület felderítése, de eddig a tűzoltók nem találtak tűzre utaló jeleket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu