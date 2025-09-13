Úgy eltévedtek a túrázók, hogy a rendőröknek kellett megmenteni őket

Telefonon hívták kétségbeesve a tapolcai rendőröket, hogy Kapolcs külterületén az erdőben három kiránduló eltévedt, nem találják a túrautat.

Molnár Tibor főtörzszászlós – ismerve a területet – tudta, hol keressék őket, Józsa Bálint őrmesterrel és a helyi vadásszal közösen, terepjáróval és quaddal kutatva őket, még délután megtalálták a három bajba jutottat.