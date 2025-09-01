szeptember 1., hétfő

Végzetes karambol

1 órája

Újabb halálos áldozata van a tragikus tapolcai balesetnek

Az első hírek arról szóltak, hogy egy 70 év körüli férfi meghalt, miután összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a 7317-es úton, Tapolca és Zalahaláp között szombaton. Mostanra kiderült, nem ő a tragikus baleset egyetlen áldozata.

Újabb halálos áldozata van a tragikus tapolcai balesetnek

Ahogyan beszámoltunk róla, szombaton összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a 7317-es úton, Tapolca és Zalahaláp között. A gépkocsiban nagyszülők utaztak az unokájukkal, és a sofőr, egy 70 év körüli keszthelyi férfi a helyszínen meghalt. Az autóban utazó, szintén 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, míg egy 11 év körüli kisfiút könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

A Delta Hírek információi szerint a 70 év körüli nő a kórházba szállítást követően meghalt, így a tragikus baleset halálos áldozatainak száma kettőre emelkedett.

Nyitókép: katasztrófavédelem

 

