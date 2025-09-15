16 perce
Sikeres újraélesztés Ajkán – a járókelők és a mentők gyors reakciója életet mentett
Ajkán, az OTP mögötti parkolóban sétált egy pár, amikor a hölgy hirtelen rosszul lett és összeesett. A környéken tartózkodók azonnal a segítségére siettek, és rögtön mentőt hívtak.
A helyszínre az ajkai mentők 23-as egység érkezett, akik a nőt életjelenségek nélkül találták. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben az irányítás riasztotta a mentőtisztet szállító ügyeletes kocsit, valamint a balatonfüredi mentőhelikoptert is.
Sikeres újraélesztés
Az összehangolt munkának köszönhetően az újraélesztés sikerrel járt: a beteget stabilizálták, majd az ajkai kórház intenzív osztályára szállították. A mentésben résztvevő szakembereknek gratulálnak, a betegnek pedig mielőbbi felépülést kívánnak az ajkai mentők.
