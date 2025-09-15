Sikeres újraélesztés Ajkán – a járókelők és a mentők gyors reakciója életet mentett

A helyszínre az ajkai mentők 23-as egység érkezett, akik a nőt életjelenségek nélkül találták. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben az irányítás riasztotta a mentőtisztet szállító ügyeletes kocsit, valamint a balatonfüredi mentőhelikoptert is.

Sikeres újraélesztés Ajkán

A kép illusztráció / Ajkamentők Facebook-oldala

Az összehangolt munkának köszönhetően az újraélesztés sikerrel járt: a beteget stabilizálták, majd az ajkai kórház intenzív osztályára szállították. A mentésben résztvevő szakembereknek gratulálnak, a betegnek pedig mielőbbi felépülést kívánnak az ajkai mentők.