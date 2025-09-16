2 órája
Buszsofőr mentette meg egy idős férfi életét egy veszprémi buszmegállóban
Rendkívüli összefogásnak lehettek tanúi a 7-es busz megállójában tartózkodók Veszprémben pénteken délelőtt. Egy idős férfi rosszul lett és összeesett, ám az ott lévők gyors reakciójának köszönhetően sikerült megmenteni az életét.
A V-Busz menetrend szerinti helyi járatának érkezésekor a jármű vezetője, Farkas László azonnal észlelte a bajt. Habozás nélkül kiszállt a vezetőfülkéből, és megkezdte az újraélesztést. Példás lélekjelenlétét csapatmunka követte: egy fiatal hölgy azonnal riasztotta a mentőket, egy másik pedig segített eltávolítani a bajba jutott férfi műfogsorát, hogy megelőzze a fulladásveszélyt - közölte Facebook-oldalán a V-Busz Veszprém.
Újraélesztés a buszmegállóban: buszsofőr mentette meg egy idős férfi életet
Az utasok és a sofőr összehangolt segítségnyújtásának köszönhetően a mentők kiérkezéséig sikerült stabilizálni az idős férfi állapotát. Az esetről beszámolók szerint a helyszínen mindenki példaértékűen viselkedett, és egy emberként fogtak össze, hogy megmentsék embertársuk életét.
A közlekedési társaság kiemelte: külön büszkék Farkas László higgadt és bátor fellépésére, valamint köszönet illeti az utasokat is, akik önzetlenül segítettek a kritikus pillanatokban. Az eset ismét megmutatta, hogy baj esetén az emberi összefogás a legnagyobb erő.