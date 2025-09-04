szeptember 4., csütörtök

Kegyetlenség

2 órája

A kollégium mosdójában szülte meg, majd magára hagyta kisbabáját egy 15 éves lány

Címkék#wc#kagylóban#titokban#terhesség#gyilkosság#újszülött#tini

Döbbenetes tragédia rázta meg az országot: egy 15 éves lány titokban hordta ki terhességét, majd egy kollégiumi mosdóban hozta világra gyermekét, akit magára hagyott a vécében. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség büntetésként helybenhagyta a négy év javítóintézeti nevelést.

Veol.hu

Megrázó újszülöttgyilkosság történt: a fiatal lány senkinek sem szólt arról, hogy várandós, és mindent megtett annak érdekében, hogy titkát elrejtse. Testnevelés órákon inkább vállalta a figyelmeztetéseket, mintsem lebukjon. A szülés végül egy szeptemberi estén indult meg, segítséget azonban ekkor sem kért - írja a Magyarország Ügyészsége oldal.

Az újszülöttgyilkosság miatt javítóintézetre ítélték a 15 éves tinilányt
Az újszülöttgyilkosság miatt javítóintézetbe küldik 15 éves tinilányt
Forrás: Shutterstock

Az újszülöttgyilkosság miatt javítóintézetbe küldik a tinilányt

A tragédia 2023-ban történt, amikor a terhesség 28. hetében lévő lány a kollégium mosdójában, titokban szülte meg gyermekét. A kisbabát a WC kagylóban hagyta, és csak akkor került elő, amikor szobatársa a vérzések láttán riasztotta a nevelőt. A mentők ugyan gyorsan kiérkeztek, de az újszülött életét már nem tudták megmenteni.

A Pécsi Törvényszék emberölés bűntette miatt négy év javítóintézeti nevelést rendelt el a fiatalkorú vádlottal szemben. Az ítélet ellen a lány, törvényes képviselője és védője is fellebbezett, felmentésért, illetve enyhébb elbírálásért. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség azonban a büntetés helybenhagyását javasolta, csak kisebb módosításokat kérve. Az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtábla elé került, ahol végleges döntés születik majd.

 

