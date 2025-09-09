Rolleressel ütközött a 3-as busz

A Petőfi Sándor utcán haladt a V-Busz 3-as számú helyi járatos busza, mikor egy mellékutcából egy rolleres körültekintés nélkül kanyarodott ki és ennek következtében összeütközött a busszal. Az ütközés részleteiről egyik olvasónk mesélt.

Figyelmetlen rolleres és a busz ütközése

Busz és rolleres ütközése

Olvasónk a buszon utazott és csak arra lett figyelmes, hogy a jármű egy hatalmasat fékezett. A rollerest az ütközés után látták felkelni, vagyis nem eshetett komolyabb baja. A buszon ülők közül sem esett baja senkinek a hirtelen fékezés következtében. A buszon utazókat a sofőr – ahogyan ilyen esetben kötelező – leszállította, majd értesítette a rendőrséget.

Nagy Judit, a Veszprém vármegyei rendőr-főkapitányság sajtó szóvivője szerkesztőségünknek azt nyilatkozta, hogy a rolleres hajtott neki a busznak. Az ütközésben szerencsére senki sem sérült meg.