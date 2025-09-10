Baleset
1 órája
Vadat gázolt és fának csapódott egy személykocsi a 73-as főúton (helyszíni fotók)
Elütött egy vadat, majd az árokba csúszott egy személyautó a 73-as főúton, Csopak térségében, a Nosztori-tetőn.
A vad beszorult a jármű alá. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, miközben a mentők is a helyszínre érkeztek - adja hírül a katasztrófavédelem.
A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett útszakaszon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre