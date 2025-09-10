Vadat gázolt és fának csapódott egy személykocsi a 73-as főúton (helyszíni fotók)

A vad beszorult a jármű alá. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, miközben a mentők is a helyszínre érkeztek - adja hírül a katasztrófavédelem.

Forrás: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett útszakaszon.