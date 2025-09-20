Elrettentő fotókon az elmúlt napok vadbalesetei, ezért legyen most óvatos!

Még mindig tart a szarvasok násza, ebben az időszakban az állatok sokkal óvatlanabbak és figyelmetlenebbek, napközben is sűrűbben jelennek meg az utak mentén, így nem árt felkészülni a gyakoribb megjelenésükre – írja a Veszprém vármegyei rendőrség egy Facebook-bejegyzésben a vadbalesetekkel kapcsolatban.

Még mindig tart a szarvasok násza, emiatt nő a vadbalesetek száma

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Vadbalesetek a vármegyében

Pár nappal ezelőtt a Házgyári úton, valamint a 8-as főút Herend felőli, Veszprém irányába tartó szakaszán két elütött őz teteme hevert mozdulatlanul az erdősáv mellett.

Nemrég a 73-as főúton, Paloznak térségében történt súlyos vadbaleset mutatta meg, milyen következményekkel járhat egy ütközés: egy személyautó a Nosztori-tetőnél elgázolt egy vadat, majd az árokba csúszott. A sofőrt kórházba kellett szállítani, a jármű alá szorult állatot pedig a tűzoltók és a vadásztársaság tagjai közösen szabadították ki.