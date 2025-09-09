2 órája
Újabb vadbalesetek vármegyénkben – mutatjuk, hogyan előzhetők meg!
Elkezdődött a szarvasok párzási időszaka, a vadak ebben az időben gyakrabban tűnhetnek fel az utakon is.
A szarvasok párzási időszaka komoly veszélyt jelenthet az autósokra, amit a közelmúltban történt több vadbaleset is bizonyít.
Megszaporodtak a vadbalesetek
A rendőrség beszámolója szerint szeptember 6-án este a 82-es főúton egy autós szarvassal ütközött, miután az állat hirtelen, féktávolságon belül ugrott a jármű elé. Korábban is írtunk a vármegyénkben történt vadbalesetek súlyosságáról, és az okozott károkról:
Hogyan előzheted meg a balesetet?
Ha közlekedés közben vadat észlelsz, mindig azonnal lassíts, hiszen könnyen követheti több állat is. Különösen őzeknél és szarvasoknál számítani kell arra, hogy nem egyedül mozognak. Amennyiben egy nagytestű vad hirtelen a jármű elé kerül, a helyes reakció a vészfékezés, miközben fontos, hogy hangjelzést adj, de soha ne rántsd félre a kormányt, mert az súlyosabb balesetet okozhat!
A biztonságos közlekedés érdekében érdemes figyelemmel kísérni a vadtérképet is. Ehhez kattints ide, vagy használd a képen látható QR-kódot!