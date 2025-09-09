Újabb vadbalesetek vármegyénkben – mutatjuk, hogyan előzhetők meg!

A szarvasok párzási időszaka komoly veszélyt jelenthet az autósokra, amit a közelmúltban történt több vadbaleset is bizonyít.

A vadbalesetek megszaporodtak a vármegyében: A 82-es főúton egy autós szarvassal ütközött.

Forrás: police.hu

Megszaporodtak a vadbalesetek

A rendőrség beszámolója szerint szeptember 6-án este a 82-es főúton egy autós szarvassal ütközött, miután az állat hirtelen, féktávolságon belül ugrott a jármű elé. Korábban is írtunk a vármegyénkben történt vadbalesetek súlyosságáról, és az okozott károkról: