szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes vadak

27 perce

Újabb vadbalesetek vármegyénkben – mutatjuk, hogyan előzhetők meg!

Címkék#vadbalesetek#balesetmegelőzés#veszély#szarvas

Elkezdődött a szarvasok párzási időszaka, a vadak ebben az időben gyakrabban tűnhetnek fel az utakon is.

Farkas Réka

A szarvasok párzási időszaka komoly veszélyt jelenthet az autósokra, amit a közelmúltban történt több vadbaleset is bizonyít.

A vadbalesetek megszaporodtak a vármegyében: A 82-es főúton egy autós szarvassal ütközött.
A vadbalesetek megszaporodtak a vármegyében: A 82-es főúton egy autós szarvassal ütközött.
Forrás: police.hu

Megszaporodtak a vadbalesetek

A rendőrség beszámolója szerint szeptember 6-án este a 82-es főúton egy autós szarvassal ütközött, miután az állat hirtelen, féktávolságon belül ugrott a jármű elé. Korábban is írtunk a vármegyénkben történt vadbalesetek súlyosságáról, és az okozott károkról:

Hogyan előzheted meg a balesetet?

Ha közlekedés közben vadat észlelsz, mindig azonnal lassíts, hiszen könnyen követheti több állat is. Különösen őzeknél és szarvasoknál számítani kell arra, hogy nem egyedül mozognak. Amennyiben egy nagytestű vad hirtelen a jármű elé kerül, a helyes reakció a vészfékezés, miközben fontos, hogy hangjelzést adj, de soha ne rántsd félre a kormányt, mert az súlyosabb balesetet okozhat!

Forrás:  Police.hu

A biztonságos közlekedés érdekében érdemes figyelemmel kísérni a vadtérképet is. Ehhez kattints ide, vagy használd a képen látható QR-kódot!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu