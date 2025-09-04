Közérdekű munka várhat rá
1 órája
137 ezer forintos kárt okozott a használtcikk piacon árult hamis termékekkel
A Veszprémi Járási Ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat egy 38 éves nő ellen, aki a használtcikk piacon árulta a márkásnak tűnő ruházati termékeket.
A vádirat szerint a nő 2022 áprilisában Veszprémben olyan ruhákat és női táskákat kínált eladásra, amelyek megtévesztő módon hasonlítottak egy ismert márka védjegyoltalom alatt álló termékeihez. A cselekmény következtében a védjegyjogosult összesen 137 000 forintos kárt szenvedett.
Védjegyoltalom alatt álló termékek hamisítványait árulta egy veszprémi nő
Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés kibocsátását javasolta, és közérdekű munka kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak – adta hírül a Veszprém Vármegyei Főügyészség
