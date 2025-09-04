137 ezer forintos kárt okozott a használtcikk piacon árult hamis termékekkel

A vádirat szerint a nő 2022 áprilisában Veszprémben olyan ruhákat és női táskákat kínált eladásra, amelyek megtévesztő módon hasonlítottak egy ismert márka védjegyoltalom alatt álló termékeihez. A cselekmény következtében a védjegyjogosult összesen 137 000 forintos kárt szenvedett.

Védjegyoltalom alatt álló termékek hamisítványait árulta egy veszprémi nő

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés kibocsátását javasolta, és közérdekű munka kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak – adta hírül a Veszprém Vármegyei Főügyészség