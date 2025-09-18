szeptember 18., csütörtök

Emberölési kísérlet

2 órája

Veszprémi késelés: összeszedtünk minden infót, amit tudni lehet a mai bűncselekményről

Címkék#életveszélyes állapot#késelés#Fenyves Hostelben

Súlyos támadás történt a SÉF iskola melletti Fenyves Hostelben csütörtök reggel: egy nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután megkéselték.

Szilas Lilla

Az esettel kapcsolatban az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban osztottak meg először képeket. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek akkor elmondta, hogy egy nem beazonosított, ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt, de az eset körülményeiről akkor még nem tudtak nyilatkozni. Kiderítettük azonban, hogy a veszprémi késelésben egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, mikor a mentőhelikopter kórházba szállította. 

A veszprémi késelés áldozatán életmentő műtétet kellett végrehajtani
Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Nem sokkal ezután több rendőri egység érkezett a Hostelhez és a bűnügyi helyszínelés idejére lezárták a Halle utcát a járókelők elől, hogy a nyomozást zavartalanul tudják folyatni.

Életveszélyes sérüléseket szenvedett a veszprémi késelés áldozata

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, hogy többet megtudjunk a megkéselt nő állapotáról. A kommuniációs szervező válaszlevélben azt írta: "A helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel, míg egy középkorú férfit további vizsgáltok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba."

Majd délután a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzésben és -videóban jelentette be, hogy három órával a támadás után elfogták a tettest. "Kollégáink a forrónyomon üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, majd megtörtént az elfogása. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, rajta életmentő műtétet hajtottak végre. A késelőt - kihallgatását követően - őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezik letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik az eljárás" - olvasható a posztban.

 

