Veszprémi késelés: összeszedtünk minden infót, amit tudni lehet a mai bűncselekményről

Az esettel kapcsolatban az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban osztottak meg először képeket. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek akkor elmondta, hogy egy nem beazonosított, ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt, de az eset körülményeiről akkor még nem tudtak nyilatkozni. Kiderítettük azonban, hogy a veszprémi késelésben egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, mikor a mentőhelikopter kórházba szállította.

A veszprémi késelés áldozatán életmentő műtétet kellett végrehajtani

Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Nem sokkal ezután több rendőri egység érkezett a Hostelhez és a bűnügyi helyszínelés idejére lezárták a Halle utcát a járókelők elől, hogy a nyomozást zavartalanul tudják folyatni.

Életveszélyes sérüléseket szenvedett a veszprémi késelés áldozata

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, hogy többet megtudjunk a megkéselt nő állapotáról. A kommuniációs szervező válaszlevélben azt írta: "A helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel, míg egy középkorú férfit további vizsgáltok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba."

Majd délután a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzésben és -videóban jelentette be, hogy három órával a támadás után elfogták a tettest. "Kollégáink a forrónyomon üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, majd megtörtént az elfogása. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, rajta életmentő műtétet hajtottak végre. A késelőt - kihallgatását követően - őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezik letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik az eljárás" - olvasható a posztban.