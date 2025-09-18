szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentőhelikopterre is szükség volt

59 perce

Veszprémi késelés: a mentőszolgálat új információkat közölt a reggeli támadásról

Címkék#életveszélyes#kórház#Országos Mentőszolgálat

Mentőhelikopter szállította kórházba azt a nőt, akit egy egyelőre nem beazonosított tárggyal megszúrtak a veszprémi Fenyves Hostelnél csütörtök reggel. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatta szerkesztőségünket az áldozat állapotáról.

Szilas Lilla

Nemrég megírtuk, hogy a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy egyelőre nem beazonosított, ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt a veszprémi SÉF iskola mellett található Fenyves Hostelben. A nőhöz mentőhelikoptert is riasztottak, vagyis valószínűleg életveszélyes sérüléseket szenvedhetett. A veszprémi késelésről újabb hivatalos információkat tudtunk meg.

Életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba a veszprémi késelés áldozatát
Életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba a veszprémi késelés áldozatát
Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

A helyszínre rendőri egységek érkeztek és a bűnügyi helyszínelés idejére lezárták a Halle utcát. Eddig nem kaptunk bővebb tájékoztatást a rendőrségtől, azonban az Országos Mentőszolgálat válaszolt levelünkre. 

Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba a veszprémi késelés áldozatát

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője megkeresésünkre azt írta az üggyel kapcsolatban: 

A helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel, míg egy középkorú férfit további vizsgáltok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu