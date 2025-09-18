Veszprémi késelés: a mentőszolgálat új információkat közölt a reggeli támadásról

Nemrég megírtuk, hogy a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy egyelőre nem beazonosított, ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt a veszprémi SÉF iskola mellett található Fenyves Hostelben. A nőhöz mentőhelikoptert is riasztottak, vagyis valószínűleg életveszélyes sérüléseket szenvedhetett. A veszprémi késelésről újabb hivatalos információkat tudtunk meg.

Életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba a veszprémi késelés áldozatát

Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

A helyszínre rendőri egységek érkeztek és a bűnügyi helyszínelés idejére lezárták a Halle utcát. Eddig nem kaptunk bővebb tájékoztatást a rendőrségtől, azonban az Országos Mentőszolgálat válaszolt levelünkre.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője megkeresésünkre azt írta az üggyel kapcsolatban: