Veszprémi késelés: a mentőszolgálat új információkat közölt a reggeli támadásról
Mentőhelikopter szállította kórházba azt a nőt, akit egy egyelőre nem beazonosított tárggyal megszúrtak a veszprémi Fenyves Hostelnél csütörtök reggel. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatta szerkesztőségünket az áldozat állapotáról.
Nemrég megírtuk, hogy a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy egyelőre nem beazonosított, ismeretlen tárggyal megszúrtak egy személyt a veszprémi SÉF iskola mellett található Fenyves Hostelben. A nőhöz mentőhelikoptert is riasztottak, vagyis valószínűleg életveszélyes sérüléseket szenvedhetett. A veszprémi késelésről újabb hivatalos információkat tudtunk meg.
A helyszínre rendőri egységek érkeztek és a bűnügyi helyszínelés idejére lezárták a Halle utcát. Eddig nem kaptunk bővebb tájékoztatást a rendőrségtől, azonban az Országos Mentőszolgálat válaszolt levelünkre.
Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba a veszprémi késelés áldozatát
Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője megkeresésünkre azt írta az üggyel kapcsolatban:
A helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel, míg egy középkorú férfit további vizsgáltok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba.
