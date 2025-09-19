2 órája
Videón, ahogy kattan a bilincs a balatonalmádi drogdíler kezén
Összehangolt akció keretében négy olyan személyt fogtak el Balatonalmádiban a napokban, akiknél felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztottak. Közülük egy 40 éves férfi terjesztette is a drogot.
Szeptember 8-án reggel összehangolt akció keretében négy személyt fogtak el a balatonalmádi rendőrök. Felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztottak, és előállításukat követően a droggyorsteszt mindannyiuknál pozitív értéket mutatott - írja a police.hu.
Terjesztették is a drogot
Egyikükről, egy 40 éves balatonalmádi férfiról megállapították, hogy nemcsak fogyasztotta, de terjesztette is a drogot.
Őt kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, a 42 éves veszprémi és a 41 éves balatonalmádi férfival, valamint a 32 éves Veszprém környéki nővel szemben pedig kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást. A rendőrség őrizetbe vette a dílert.
