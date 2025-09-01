szeptember 1., hétfő

Nagy mennyiségű csapadék hullott

Megtépázta a vármegyét a hétvégi vihar, sok dolguk volt a tűzoltóknak

A hétvégi vihar miatt több helyszínre is riasztották a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egységeit.

Szilas Lilla

Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy a hétvégi hirtelen jött vihar szerencsére nem okozott nagy problémákat a vármegyében. 

A vihar miatt villámárvíz alakult ki Tapolcán
A vihar miatt villámárvíz alakult ki Tapolcán
Fotó: Facebook/MetFigyelő

Kisebb viharkárok a vármegyében

Pénteken, szombaton és vasárnap is bőven hullott csapadék Veszprém vármegyében, és helyenként erős széllökések is kialakultak. Csondor Henrietta lapunknak azt nyilatkozta, a katasztrófavédelem munkatársait több alkalommal riasztották útra dőlt fa miatt, két helyszínen pedig a felgyűlt csapadékvíz eltávolításában kellett intézkedniük. Személyi sérülés szerencsére egyik esetben sem történt. 

 

