1 órája
Megtépázta a vármegyét a hétvégi vihar, sok dolguk volt a tűzoltóknak
A hétvégi vihar miatt több helyszínre is riasztották a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egységeit.
Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy a hétvégi hirtelen jött vihar szerencsére nem okozott nagy problémákat a vármegyében.
Kisebb viharkárok a vármegyében
Pénteken, szombaton és vasárnap is bőven hullott csapadék Veszprém vármegyében, és helyenként erős széllökések is kialakultak. Csondor Henrietta lapunknak azt nyilatkozta, a katasztrófavédelem munkatársait több alkalommal riasztották útra dőlt fa miatt, két helyszínen pedig a felgyűlt csapadékvíz eltávolításában kellett intézkedniük. Személyi sérülés szerencsére egyik esetben sem történt.