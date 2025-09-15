Ilyet még nem láttunk: vitorláslopás a Balatonon – Nyomtalanul eltűnt az Alojzia

Vitorláslopás a Balatonon: Az eset a hétvégén történt, a bejegyzések szerint a hajó egyszerűen „eltűnt” a partról. A tulajdonos posztban tette közzé a részleteket és a fotóazonosításhoz szükséges jegyeket – írja a mandiner.hu.

Vitorláslopás a Balatonon – a hajó neve Alojzia

Forrás: mandiner.hu

Vitorláslopás a Balatonon: ezt kell tudni a hajóról

A keresett vitorlás könnyen azonosítható: fehér test, sárga deck, piros alumíniumárbóc, a vitorlán pedig a 470, SUI 9 jelzés látható. A típus 470-es, az Alojzia név pedig a gazdájánál és a környékbeli vitorlázóknál is ismert. A tulajdonos azonnal rendőrségi feljelentést tett, és nyílt felhívást intézett a közösséghez: ha valaki látja a hajót bárhol a Balaton térségében – vízen vontatva, utánfutón, vagy elrejtve egy udvarban – értesítse.

Elérhetőségek bejelentéshez: 06(20)987-8909, illetve e-mail: [email protected]

Veszprém vármegyében is sok lopás történt a strandokon, Balatonalmádiban összesen egyelőre hét sértett sérelmére elkövetett lopást derített fel a nyomozóhatóság, a kárértékek a 12 000 forinttól 250 000 forintig terjednek.